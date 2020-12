Omstridt stormester bliver kaldt alt fra »jordens flinkeste fyr« til det »hårdeste menneske, der kan gå på to ben«

Han deler vandene. Så enkelt kan det siges.

Enten har man det godt i Walter Schwartz’ selskab og opfatter ham som et flinkt menneske, der er klar til at hjælpe i vanskelige situationer. Eller også oplever man ham som et magtmenneske, der hurtigt hidser sig op og træffer beslutninger baseret på følelser og som tromler hen over folk.

Det gælder både i hans tidligere arbejdsliv som overlæge på Odense Universitetshospital og i hans virke som stormester i Den Danske Frimurerorden. Det går aldrig stille af.