Her afleverer instrukskommission sin beretning

Efter godt 10 måneders arbejde er Instrukskommissionen ved at sætte sidste punktum i en delberetning om den såkaldte Støjbergsag.

Onsdag var der deadline for de involverede ministre og embedsmænd for at komme med indsigelser til kommissionens redegørelse for begivenhedsforløbet, som ellers bliver holdt tæt til kroppen. Kommissionen vil på den baggrund aflevere en delberetning om sagen til Justitsministeriet 14. december. Delberetningen vil blive offentliggjort samme dag.

»Delberetningen vil indeholde en redegørelse for det begivenhedsforløb, der er omfattet af kommissoriet, og kommissionens vurderinger af, hvad der bevismæssigt kan lægges til grund om det faktiske forløb«, skriver Instrukskommissionen.