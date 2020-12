»Jeg ved godt, jeg har lavet noget lort«: Fire ud af fem tiltalte dømt i bestikkelsessag i Forsvaret

Onsdag er der faldet dom i Retten i Viborg i en opsigtsvækkende sag om bestikkelse i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Fem mænd har været under anklage, og fire af dem er fundet skyldige i den rejste tiltale, mens en femte frifindes.

Fakta Sagens hovedpersoner En 51-årig mand fra Aarhus har fået to et halvt års fængsel. Han var ansat i virksomheden Kemp & Lauritzen. Han var anklaget for at yde bestikkelse til to tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Den 51-årige var desuden anklaget for mandatsvig af særlig grov karakter for 836.000 kroner over for sin nu tidligere arbejdsgiver. Han har i retten erkendt sig delvist skyldig og sagt, at han handlede efter ordre fra sin chef.

En 35-årig mand fra Viborg-egnen får to års fængsel. Han var ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvor han havde ansvar for blandt andet at godkende tilbud og fakturaer fra håndværkere og entreprenører. Han var anklaget for at have modtaget bestikkelse til en værdi af 1,7 millioner kroner i form af en tilbygning og en renovering af et hus. Blandt andet blev der bygget en ny stue samt sove- og badeværelse. Manden har nægtet sig skyldig og siger, at renoveringen blev betalt med kontanter, som til dels stammede fra sort arbejde, og som han opbevarede i rockwoollag på loftet.

En 45-årig mand fra Herning-egnen får tre måneders betinget fængsel. Han var ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og havde ansvar for blandt andet at godkende tilbud og fakturaer fra håndværkere og entreprenører. Han var anklaget for at have modtaget bestikkelse i form af smedejernslåger og bøgehækplanter til en samlet værdi af 35.250 kroner. Manden har nægtet sig skyldig.

En murermester fra Østjylland idømmes et års fængsel, heraf tre måneder ubetinget. Han var anklaget for medvirken til bestikkelse og medvirken til mandatsvig af særlig grov karakter for sammenlagt 689.375 kroner. Manden har nægtet sig skyldig.

En tømrermester fra Østjylland frifindes. Han var anklaget for medvirken til bestikkelse og medvirken til mandatsvig af særlig grov karakter for et samlet beløb på 775.000 kroner. Manden har nægtet sig skyldig. Kilder: Anklageskriftet, Retten i Viborg, Ritzau.

Sagens hovedperson er en 51-årig tidligere medarbejder i installationsfirmaet Kemp & Lauritzen. Han er fundet skyldig i mandatsvig og i at have ydet bestikkelse for op mod 1,7 millioner kroner til to tidligere forsvarsansatte. Det udløser to et halvt års fængsel.

Den ene medarbejder i ejendomsstyrelsen er fundet skyldig i at have modtaget bestikkelse. Det udløser en dom på to års fængsel. Medarbejderen modtog bestikkelsen i form af en tilbygning og en renovering af sit hus, som den 51-årige Kemp & Lauritzen-ansatte iværksatte.

Den anden forsvarsansatte er fundet skyldig i at have modtaget smedejernslåger og bøgehækplanter til en værdi af 35.250 kroner. Det udløser en dom på tre måneders betinget fængsel.

To østjyske håndværksmestre var tiltalt for medvirken til bestikkelse. Den ene er idømt et års fængsel, heraf tre måneder ubetinget. Den anden er frifundet.

Det er en enig domsmandsret, der er nået frem til resultatet, forklarer retsformand Torben Bybjerg Nielsen.

Tiltalt: Handlede efter instruks fra overordnet

Den tidligere Kemp & Lauritzen-medarbejder erkendte sig i retten delvist skyldig. Han hævdede, at han af sin chef blev instrueret i at stille storkunden, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, tilfreds.

»Jeg ved godt, jeg har lavet noget lort, det står jeg ved. Men jeg synes også, at andre skal stå ved, at de har haft fingrene i kagedåsen«, sagde den midaldrende mand med grå stænk i det mørke hår i retten.

Men domsmandsretten fandt forklaringen om, at han handlede efter instruks fra en overordnet, uunderbygget. Den forsvarsansatte, der fik bygget en tilbygning til sit hus på Viborg-egnen, nægtede sig skyldig. Han sagde i retten, at han havde betalt håndværkerne med kontanter. Han havde gennem årene tjent penge i weekenderne ved at arbejde for et firma, der leverer ’fest og farver’ og på den måde sparet 450.000 kroner op, fortalte han. Pengene gemte han i rockwoollagene på loftet, forklarede manden. Også denne forklaring blev afvist af domsmandsretten.

Den forhenværende forsvarsansatte og den tidligere Kemp & Lauritzen-medarbejder ankede på stedet dommen til landsretten. De øvrige to dømte udbad sig betænkningstid.

Ritzau