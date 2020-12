Studerende er bange for at blive til ’coronaårgangen’: »Bliver vi dummere og mere triste?«

Fra hendes arbejdsplads er der kun få meter over til sengen og den varme dyne. Her kan hun tage en lur eller se en serie på Netflix i stedet for at arbejde. Og det gør hun tit. For siden Anna Nørgaard Sørensens etværelses lejlighed på Amager i marts blev forvandlet til både hjem, kontor og fritidsrum, er døgnet flydt sammen og strukturen forsvundet.

Morgen er blevet til klokken 11. Arbejdsdagen starter klokken 13 og varer to timer, før energien er væk igen. For hvor skal man hente motivation og energi, når man bor alene, studerer alene og for det meste ser sine venner over zoom?

I et forsøg på at overholde regeringens anbefaling om højst at se 10 personer, er der udover hendes nære familie ikke plads til at se mange venner. Så i de fleste tilfælde bliver det til kaffe over zoom eller en gåtur med afstand.