Støjberg undrer sig over politiet: »Der sidder minkavlere, hvis livsværk er forsvundet med et fingerknips - oven i købet på et ulovligt grundlag«

»Det var en alvorlig beslutning. Nu ved vi også, at det var en beslutning, man ikke havde lovhjemmel til. Der sidder minkavlere, hvis livsværk er forsvundet med et fingerknips - oven i købet på et ulovligt grundlag. Vi er nødt til at komme til bunds i det her«.

Sådan lyder reaktionen i TV2 News fra Venstres Inger Støjberg efter meddelelsen fra Rigspolitiet om, at man godt vidste, at man ikke havde hjemmel til at true minkavlere med at myndighederne ville aflive dyrene, hvis de ikke selv gik i gang med at slå besætningerne ned.

Alligevel var det mandskab, der ringede til avlerne, instrueret i at sige, at »beslutningen er truffet«, og at avlerne ville gå glip af en særlig bonus for hurtig aflivning af dyrene.