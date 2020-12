Regeringen opfordrede alle unge til at blive testet, men de unge møder ikke op

I Region Hovedstaden opfordres 200.000 unge mellem 15 og 25 år til at blive testet før jul.

»Det er ikke en tvang, men det er en kraftig og dybfølt opfordring. Vi har brug for jeres hjælp nu til at knække de her skjulte smittekæder«, appelerede sundhedsminister Magnus Heunicke til de unge på pressemødet i tirsdags.

Men det lader til, at de unge ikke har lyttet, for hvis det fortsætter, som det er nu, kan det ikke nåes, mener Lars Falk Jensen, vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab, der er med til at koordinere den målrettede massetest.