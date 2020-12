Min læge vil kun tilse én ting ad gangen ved mit hårdt plagede legeme. Godt min mekaniker ikke har det på samme måde med min bil

Indrømmet. Jeg har været højrøvet. Jeg har været hoven. Kålhøgen.

Jeg har på et tidligere tidspunkt i mit liv forklaret en nyansat chefredaktør, at det kun er kvinder, der bruger over 30 minutter på at løbe en fem kilometers DHL i Fælledparken. Efter løbeturen viste det sig, at reglen åbenbart også gælder chefredaktører, og så talte vi ikke mere om det.

I dag er jeg stolt, hvis jeg overhovedet får løbet. Nu skryder jeg ikke om at komme under 30 minutter, for det sker kun, hvis jeg sætter kilometerantallet ned. Til gengæld snakker vi meget om min knyst. Synes min familie. Og min læge.