Den sidste minkavler: Vi kører til det sidste. Folk skal vide, at det ikke er alle, der finder sig i den slags magtmisbrug

Hvad har du egentlig gang i, Erik?

Han kvitterer med en høj og befriende latter, inden alvoren igen sætter sig i telefonforbindelsen mellem København og Hobro.

Det er her i det nordjyske, 62-årige Erik Vammen insisterer på at drive sin minkfarm som en af landets absolut sidste aktive minkavlere. Alt imens regeringen forsøger at få vedtaget den lov, der gør det muligt for myndighederne at kræve alle landets mink aflivet.