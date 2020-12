Dansk Folkeparti: Danmark tæt på at sætte slutdato for olieeventyret i Nordsøen

I 2050 ser det ud til at være slut for det danske olie- og gaseventyr i Nordsøen, erfarer Politiken. Syv af Folketingets partier er meget tæt på at indgå en aftale, hvor alle fremtidige større udbudsrunder aflyses med det samme, og der slukkes for de sidste aktiviteter i 2050.

Der er enighed om de brede linjer i udkastet til aftalen, som kan blive indgået allerede torsdag aften og ellers i de kommende dage, siger René Christensen, der er finansordfører i Dansk Folkeparti, til Politiken. Han betegner udkastet til aftalen som et rigtig godt kompromis.

»Det er et af de udkast til aftaler, ingen partier synes er fantastisk, men hvor alle har fået noget, og alle har givet sig«, siger han.

De syv partier er ifølge Politikens oplysninger de samme, der i 2017 aftalte en udbygning af Nordsøen – Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og altså Dansk Folkeparti.

René Christensen understreger, at det var vigtigt for Dansk Folkeparti at sikre, at der frem til 2050, når udvindingen skal stoppe helt, er løbende indtægter til at finansiere velfærdsstaten. Derfor vil aftalen lande på en måde, hvor der fortsat kan gives enkelte nye licenser til for eksempel selskaber, der allerede er aktive i et naboområde, men også her skal al aktivitet være slut i 2050. Det betyder ifølge Finansministeriets beregninger, at statskassen kun går glip af omtrent 90 millioner kroner om året, nogle år lidt mindre og andre lidt mere.

Siden udvindingen for alvor begyndte i 1972, har statskassen tjent 541 milliarder kroner på den, oplyser Energistyrelsen. I 2019 var indtægten 5,9 milliarder kroner.

CO 2 -lagring afgørende

En af de ting, der har gjort flere partier ivrige for at indgå aftalen nu, er muligheden for at udnytte det udstyr, der allerede står i Nordsøen til et af de vigtigste områder i den danske klimapolitik: Opfangning og lagring af drivhusgasser, kendt under den engelske forkortelse CCS.

Vi ser virkelig store muligheder i CCS (opfangning og lagring af drivhusgasser, red.), fordi det kan redde de arbejdspladser, vi har på Nordsøen Thomas Søby, cheføkonom i Dansk Metal





Mange af de tomme gas- og oliefelter – især dem, hvor undergrunden er sandsten – skønnes ifølge bl.a. de danske undergrundsmyndigheder i Geus at være velegnede som underjordiske lagerrum for CO 2 . Det kræver, at man kan pumpe drivhusgassen ud i Nordsøen og ned i de tomme felter.

Derfor er det vigtigt at gå i gang med forskningsarbejdet allerede nu, hvor udstyret er på plads, mener flere partier ifølge Politikens oplysninger. For selv om arbejdet ikke er færdigt, er håbet stort nok til, at selskaberne kan begynde at indbygge muligheden i deres regninger. Også for Dansk Folkeparti har det været afgørende.

»Det gælder også om at lave en aftale, så nogle af de her borerigge kan bruges til noget grønt. Så vi både får indtægter til velfærden og går ind i den grønne omstilling«, siger René Christensen.

DF er ikke alene om at fokusere på mulighederne for CCS som en af hovedgrundene til, at stemningen om olieeventyret er skiftet kraftigt på få måneder.

For et år siden var planen, at der helt som sædvanlig skulle indledes en såkaldt udbudsrunde i Nordsøen, den ottende i rækken, siden de første oliefund blev lavet i 1967. Det er en form for auktion over områder til efterforskning efter olie og gas.

Men i de seneste år er indtjeningen fra Nordsøen dykket i takt med faldende oliepriser, og desuden har mange partier, især regeringens støttepartier Radikale, SF og Enhedslisten, kritiseret, at Danmark både er en grøn nation med skrappe klimamål og samtidig pumper fossile brændstoffer op af undergrunden og eksporterer dem.

Derfor er udfaldet af ottende udbudsrunde igen og igen blevet udsat, og i oktober led den et stort knæk, da energiselskabet Total – der er det største i Nordsøen – trak sin ansøgning tilbage. Det samme gjorde to andre selskaber. Derefter forventede de fleste, at ottended udbudsrunde ville blive udsat. Nu bliver den i stedet permanent aflyst.

Fagforbund vendte rundt

I fagforbundet Dansk Metal har der længe været solid opbakning til olieefterforskningen i Nordsøen, der har givet tusindvis af jobs. Men også her skifter tiderne, og bekymringerne for at blive set som klimasyndere har spredt sig i fagbevægelsen. Derfor er der opbakning til en aftale, der fokuserer på CCS, fortæller cheføkonom Thomas Søby.