Bettina Heltberg: Julen er brændt ud

Når jeg sidder herude i køkkenet klokken halv to om natten og lytter til Helge Baun Sørensens musik og kommentarer, drømmer jeg mig bort og op.

Jeg vil gerne til Himmerland, Brønshøj, Wien, til udestederne og hjemstederne sammen med ham. Min mor opsøgte William Heinesen, da hun var over 70, det kom der en meget lykkelig og lang kærlighedshistorie ud af. Men jeg indser, at jeg ikke har hendes mod, og jeg indser desuden, at jeg er blevet for gammel.

Men jeg kan i hvert fald anbefale ham til de søvnløse.