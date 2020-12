Der lå to løsninger på bordet i Statsministeriet. Begge »umiddelbart« uden lovhjemmel. Så valgte statsministeren en endnu hårdere

Tidslinje

Aflivning

22. september 2020: Fødevareminister Mogens Jensen (S) godkender materiale til forberedende økonomiudvalgsmøde, hvori hans embedsmænd skriver, at der ikke er lovhjemmel til aflivning af alle mink.

1. oktober: Ministrene i regeringens coronaudvalg får forelagt notat fra Miljø- og Fødevareministeriet, der skriver, at det vil kræve lovændring at foretage aflivning af alle mink. Justitsministeriet skal hjælpe med at forberede en lovændring.

3. november: Statsminister Mette Frederiksen (S) holder møde med de ledende ministre i regeringens koordinationsudvalg. Materiale fra Justitsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at der ikke er lovhjemmel til at lukke minkerhvervet eller lægge det i dvale. Regeringen beslutter at aflive alle mink.

4. november: Justitsministeriet skriver i mail til fem andre ministerier, at det har som »arbejdstese«, at der er hjemmel til at aflive alle mink i paragraf 30 lov om dyr . Fødevarestyrelsen protesterer til Justitsministeriet kort før pressemødet, hvor statsministeren annoncerer aflivning af alle mink. Rigspolitichef Thorkild Fogde siger, at politiet er blevet bedt om at stå i spidsen for arbejdet.

5. november: Justitsministeriet erkender, at det ikke kan tilsidesætte Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at der mangler lovhjemmel. Justitsministeriet orienterer Rigspolitiet og tilføjer, at der arbejdes på hastelovforslag. Rigspolitiet fortsætter arbejdet i den »klare forståelse, at den fornødne lovhjemmel ville foreligge inden for kort tid«.

6. november: Fødevarestyrelsen skriver til minkejerne, at alle mink skal aflives.

8. november: Fødevareministeren erkender den manglende lovhjemmel og udtaler, at regeringen har »vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning«.

10. november: Fødevarestyrelsen skriver i nyt brev til minkavlerne, at regeringen er i fuld gang med at skabe lovhjemmel.

