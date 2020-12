Usædvanlig alliance. Enhedslistens gavekort til danskerne bliver bakket op af arbejdsgivere

Det var ikke lige den alliance, man havde set for sig, da Enhedslisten i sidste uge lancerede forlaget om, at alle udeboende personer over 18 år med en månedlig indkomst før skat på op til 32.000 kroner, skal have foræret et oplevelsesgavekort på 1000 kroner, som de kan bruge i hårdt pressede oplevelses-virksomheder som hoteller, restauranter og spillesteder.

Men nu får forslaget de varmeste anbefalinger fra arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Dansk Erhverv:

»Vores beregninger viser, at det er et forslag, der potentielt kan løfte beskæftigelsen i oplevelseserhvervene med rundt regnet 2.500 personer. Og det er en ganske høj jobeffekt. Hvis målet er at sikre en betydelig stigning i forbruget i de erhvervs hvor man får en på opleveren, så er der altså tale om et yderst velvalgt værktøj«, siger cheføkonom Tore Stramer.