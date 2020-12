Laura Glavind oplevede mobning og klask i røven fra en kollega. Men det var hende, der måtte trække sig fra jobbet

For sociologen Laura Glavind blev hendes første job på en stor uddannelsesinstitution i København et halvandet år langt mareridt med mobning fra en kollega, klask i røven og et par hænder bagfra i en mørk fredagsbar. Hun forsøgte at råbe ledelsen op, men endte med at trække sig fra jobbet efter en alvorlig stressreaktion. Ledelsen og kollegaen kan ikke genkende oplevelserne, som de er beskrevet, men beklager forløbet. Her er Laura Glavinds historie.