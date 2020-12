Ny stor naturaftale kaldes historisk

Trods de iskolde omgivelser var det en flok nærmest overstadigt glade politikere fra regeringen, støttepartierne og Alternativet, som fredag i Bibliotekshaven i hjertet af København kunne præsentere en stor, fireårig aftale på 888 millioner kroner til styrkelse af natur og biodiversitet i Danmark.

Aftalen betyder, at 750 kvadratkilometer af de danske statsskove udlægges som urørt skov. Der skal etableres 13 nye naturnationalparker, og de truede dyre- og plantearter skal have en forvaltningsstrategi. Dertil kommer etablering af et biodiversitetsråd af eksperter til at rådgive politikerne.

De radikales ordfører, Xenia Stampe, sammenfattede stemningen blandt de fem partier: