Kravlenisser pryder Venstres kontorer, men noget er ikke helt, som det burde være

Måske du har prøvet noget lignende?

Det er den tid på året, hvor duften af gløgg, vaniljekranse og gran for længst skulle have spredt fred og fordragelighed i din lille familie, men det er som om, at der er noget galt. Musikken har mistet sin nostalgiske effekt, og den julestemning, der plejer at være, har aldrig for alvor indfundet sig.

Imens pibler frustrationerne frem fra flere familiemedlemmer, mens du skuer misundelsesværdigt ind til naboen, hvor harmonien er lige så intakt som den irriterende lyskæde, der gør genboens hus langt mere hyggeligt end dit.