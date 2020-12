Eksperter: Oliestop i Nordsøen lægger stort pres på Norge og Storbritannien

Den danske beslutning om at lukke for al produktion af olie og gas i Nordsøen i 2050 kan få betydning langt ud over landets grænser, fordi den lægger pres på andre olieproducerende lande. Det vurderer flere eksperter, der arbejder med olieindustrien og den grønne omstilling.

Danmark er i international sammenhæng kun en mellemstor producent af olie og gas, men landet er dog den største producent i Eu og globalt den hidtil største, der har sat en slutdato for produktion af fossile brændsler. Indtil nu har kun perifere producenter som Frankrig, Irland og New Zealand taget tilsvarende beslutninger.

»Det her er et meget vigtigt skridt. Lige nu strømmer det ind med lande, der forpligter sig til at gå i nul med drivhusgasudslip i 2050 – vi er oppe på over lande, der står for godt halvdelen af det globale udslip – men de lande, der producerer energien, har været bemærkelsesværdigt stille«, siger Niklas Höhne, der er direktør for tænketanken New Climate Institute i Köln og bagmand til et af verdens vigtigste analyseredskaber for klima, Climate Action Tracker.