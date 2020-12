Drabssagen fra Bornholm: Virkeligheden er ikke sort-hvid

Phillip Mbuji Johansen blev dræbt i Nordskoven på Bornholm 23. juni i år, men historien om drabet begynder halvanden måned tidligere.

Fredag 9. maj var der bålfest ved en trelænget gård ved Aakirkeby midt på øen. På gården bor en midaldrende kvinde, og både hun og hendes sønner drak øl omkring bålet. Brødrene havde taget deres ven med. Det var Phillip Mbuji Johansen.

Der blev drukket en del, og ud på natten mente den yngste af brødrene, at han havde set Phillip Mbuji Johansen kysse med moren. Det gjorde ham vred, og han gik hen for at konfrontere vennen. Storebroren troede dog ikke på, at der var sket noget mellem Phillip Mbuji Johansen og moren, så han gik imellem for at forsvare sin ven. I stedet kom de to brødre op at slås, og nogen ringede efter politiet. En patruljevogn ankom til gården klokken 2.22, og det endte med, at politifolkene kørte af sted med lillebroren.