Naturaftale: Mere urørt natur og hjælp til truede arter

Partierne har afsat 888 millioner kroner til at styrke natur og biodiversitet 2021-24. Pengene skal bruges til:

1. Urørt skov. I statsskovene skal 75.000 hektar – 750 km2 – udlægges til urørt skov. Skovhugst og dræning indstilles, og skoven får lov at passe sig selv. Det er mere end en firedobling af det areal, som i de senere år ved politiske aftaler er udlagt til urørt skov.

2. Naturnationalparker. Der skal etableres 13 nye naturnationalparker. Det er ikke afgjort, hvor de skal ligge. Der vil blive et vist overlap med den urørte skov, men naturnationalparkerne kan også omfatte lysåben natur. De to første naturnationalparker blev udpeget lige før sommerferien. De ligger i Gribskov i Nordsjælland og Fussingø i nærheden af Randers. Også her skal naturen have lov at udvikle sig på egne præmisser, hjulpet på vej af udsætning af store, græssende dyr som vildheste og vildkvæg. Det kræver indhegninger, men miljøminister Lea Wermelin understreger, at det er dyrene, der hegnes ikke. Ikke mennesker, der hegnes ude fra områderne.