Rød blok: Værsgo, her er pengene. KL: Jo, tak. Men hvor er pædagogerne?

SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, kunne næsten ikke vente, til det blev hendes tur til at præsentere sit partis store aftryk på den delaftale af finansloven, der blev præsenteret lørdag.

»Så blev det endnu en gang børnenes finanslov. Sidste år begyndte vi en børnerevolution ved at sætte penge af til minimumsnormeringer. Nu fremrykker vi den, så det kommer hurtigere«, indledte hun og opremsede, at der afsættes 200 millioner kroner mere om året til den øvelse, der nu kan blive indført i 2024 i stedet for 2025.

Bortset fra det fremrykkede tidspunkt og de ekstra midler er ’revolutionen’ dog ikke voldsommere, end at der ligesom ved finanslovsaftalen sidste år fortsat er tale om minimumsnormeringer på kommunalt niveau og ikke institutionsniveau. Af de udleverede papirer fremgår det således, at aftalen giver kommunerne »mulighed for«, at der i 2024 er én voksen til tre børn i vuggestuer og én voksen til seks børn i børnehaver.