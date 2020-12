Formand for danske gymnasier: »Man bør lukke barer og caféer, før man kigger på gymnasierne«

Smittetrykket er for højt i øjeblikket. Særligt blandt unge. De seneste tal viser, at 26 procent af Hovedstadsområdets smittede, er de unge. Sverige sender alle gymnasieelever hjem fra på mandag, men herhjemme er eksperter uenige om, hvorvidt danske gymnasieelever bør hjemsendes. Igen.

Men ifølge Danske Gymnasier bør man ikke hjemsende gymnasieelever - heller ikke som smittetrykket er i øjeblikket.

I gårsdagens Politiken udtalte virolog Allan Randrup Thomsen, at han ser rigtig god grund til at sende gymnasieelever hjem. For »hellere skyde hårdt end at trække pinen ud«.