Oprensning af Høfde 42 og de andre store giftgrunde kan omsider komme i gang

I 56 år har der været badeforbud på en kyststrækning ved Kærgaard Klitplantage i Vestjylland på grund af udsivning fra et giftdepot med affald fra Grindstedværket. I 14 år har en midlertidig løsning i form af spunsvægge begrænset udsivningen af kviksølv og andre farlig stoffer til Vesterhavet fra giftdepotet Høfde 42 syd for Thyborøn. Nu er der udsigt til, at de to områder omsider bliver renset.

Som led i finanslovsaftalen for 2021 har regeringen, støttepartierne og Alternativet afsat 630 millioner kroner over de næste fem år til oprydning i de såkaldte generationsforureninger. Det er Danmarks ti største jordforureninger, som udover at forurene vandmiljøet hver især vil koste over 50 millioner kroner i oprydning.

Danske Regioner, der har ansvaret for området, har udarbejdet en prioriteret liste over de ti forureninger. På nogle af grundene er der behov for flere undersøgelser og udvikling af nye rensemetoder, men det er ikke tilfældet for Høfde 42 og Kærgaard Klitplantage.