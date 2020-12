Corona sender skolebørn hjem, lukker restauranter og forlænger forsamlingsforbud

Præcisering: Kilder oplyste oprindeligt til Politiken, at de nye restriktioner kommer til at gælde fra 4. klasse og opefter. Det er efterfølgende blevet præciseret fra kilder, at det er fra 5. klasse og opefter.

Regeringen vil sende skolebørn fra 5. klasse og opefter hjem på tidlig juleferie og lukke ned for restauranter, barer, fitnesscentre, kulturinstitutioner med mere i 38 kommuner.

Det fortæller kilder til Politiken.

Tiltagene skal forsøge at bremse spredningen af coronasmitte.

Ifølge Politikens oplysninger vil den tidlige juleferie for de ældre folkeskoleelever gælde fra på onsdag den 9. december. Restriktionerne varer indtil videre frem til 3. januar med mulighed for forlængelse.

Studerende på ungdomsuddannelser sendes også på tidlig juleferie, og universiteterne kommer til at skrue op for digital undervisning.

Det er en lock-down, der er meget tæt på den, vi oplevede i foråret. Men skoleklasser under 5. klasse og daginstitutioner vil umiddelbart kunne fortsætte en normal hverdag, og liberale erhverv holdes åbne – alt sammen forhold, der altså adskiller sig fra den store nedlukning i foråret.

Der bliver umiddelbart ikke indført forbud mod transport på tværs af kommuner, som det var tilfældet i Nordjylland for nylig. Men hvis du rejser fra en af de 38 ramte kommuner, så vil du så at sige tage restriktionerne med dig. Det vil sige, at du ikke må gå i biografen eller i et fitnesscenter i en anden kommune, der ikke har restriktioner.

Forbuddet mod at forsamles maksimalt 10 personer forlænges til 28. februar.

En kilde fortæller til Politiken, at de nye tiltag vil koste omkring 1 mia. kroner per måned, viser foreløbige beregninger, som en embedsmand præsenterede på mødet, hvor de politiske partier blev briefet om de kommende tiltag.





FAKTA Restriktioner i 38 kommuner Albertslund

Allerød

Ballerup

Brøndby

Dragør

Egedal

Faxe

Fredensborg

Frederiksberg

Frederikssund

Furesø

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Greve

Gribskov

Halsnæs

Helsingør

Herlev

Hillerød

Hvidovre

Høje-Taastrup

Hørsholm

Ishøj

København

Køge

Lejre

Lyngby-Tårbæk

Odense

Roskilde

Rudersdal

Rødovre

Slagelse

Solrød

Tårnby

* Vallensbæk

* Vordingborg

* Aarhus Kilde: TV 2/Ritzau Vis mere

Pressemøde kl. 12

Allerede søndag aften varslede statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen mandag vil annoncere en delvis nedlukning i København, Odense og Aarhus samt en række kommuner i hovedstaden og på Sjælland.

»På baggrund af de indstillinger, vi får fra myndighederne, har vi hen over weekenden forberedt en geografisk, målrettet og delvis nedlukning. Desværre«, forklarede hun på Facebook og tilføjede:

»Det vil gælde i de dele af landet, hvor smitten er mest udbredt. Det omfatter København, Odense og Aarhus og en række kommuner i hovedstaden og på Sjælland«.

Her til morgen har Statsministeriet indkaldt til pressemøde om de nye restriktioner. Det er programsat til klokken 12.

