Karsten Lauritzens talestrøm kørte velsmurt i mere end tre timer i Undersøgelses-kommissionen. Indtil de allersidste spørgsmål

Karsten Lauritzens talestrøm havde kørt velsmurt i mere end tre timer i Undersøgelseskommissionen. Indtil spørgsmålene til allersidst kom til at handle om de fem medarbejdere i Skat, som i 2015 blev sendt hjem og var hængt til tørre i næsten et år, fordi Skats øverste direktør, Jesper Rønnow Simonsen, udpegede dem som de ansvarlige for den milliarddyre skandale om udbytteskat.

Det var advokat Jacob Aaes, bisidder for en af de hjemsendte, tidligere underdirektør Jens Sørensen, som gik til angreb på den tidligere skatteminister. Karsten Lauritzen erkendte, at som sagen stod dengang, kunne Jesper Rønnow Simonsen lige så vel selv være sendt hjem for sit ansvar for den lemfældige kontrol, som gjorde det muligt for formodede svindlere at hente mindst 12,7 milliarder kroner i den danske statskasse.

Alligevel blev det Rønnow Simonsen, der fik lov at udpege andre som de ansvarlige. Og spørgsmålet, om Rønnow Simonsen på grund af sit eget medansvar måske var inhabil til at træffe beslutningen, drøftede Karsten Lauritzen med sin departementschef i Skatteministeriet, Jens Brøchner, manden med det endegyldige ansvar for, hvad der skete i Skat og Skatteministeriet.