Professor: Det giver god mening at lukke barer og gymnasier

Antallet af dagligt smittede stiger, og om få uger kommer folk til at rejse på kryds og tværs af landet for at fejre jul med familien. Det er opskriften på endnu mere smittespredning – tilmed med øget risiko for, at unge får smittet ældre familiemedlemmer. I det lys er det ifølge Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, fornuftigt, at regeringen nu vil indføre nye restriktioner for at forsøge at nedbringe smittetallet frem mod jul og nytår.

»Julen er en bekymring, og nytår er i mine øjne endnu mere kritisk. Hvis tante Oda på 84 er med juleaften, så vil mange nok automatisk tage flere forholdsregler for at forhindre smittespredning. Jeg er mere bekymret for nytårsfester«, siger Flemming Konradsen.

De nye restriktioner bliver præsenteret på et pressemøde klokken 12 i dag. Erfaringen viser, at effekten af nye corona-tiltag først viser sig i tallene for positive test og antallet af indlagte efter flere uger, og Flemming Konradsen mener, at det haster med at bremse de stigende smittetal.