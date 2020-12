Enhedslisten: Vi havde gerne set, at restriktionerne var kommet tidligere

Bedre sent end aldrig, men der skal yderligere tiltag til.

Sådan lyder reaktionen fra regeringens støtteparti, Enhedslisten, efter at regeringen mandag varslede nye restriktioner i 38 kommuner for at få bugt med stigningen i corona-smittetallene.

»Med de bekymrende smittetal, vi har set de seneste uger, er det helt nødvendigt, at vi får sat ind nu. Vi synes, det er på høje tid, at der bliver reageret. Vi havde gerne set, at det var sket tidligere. Men det er i hvert fald vigtigt, at det sker nu«, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund.