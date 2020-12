Det ømme punkt: Mette Frederiksen postulerer i skjul sin egen succes

Virkeligheden foldede sig på gårsdagens coronapressemøde ud som plottet i en grum julekalender fra tv: Den gode gamle jul er truet, og vi må i decemberdagene gennemgå trængsler og alarm, hvis familiefesten skal reddes i bare en nogenlunde genkendelig form.

»Ved igen at give jeres bidrag, ved at blive hjemme i stedet for at gå ud, så er du med til at bryde smittekæderne. Du er med til at sikre, at flere danskere kan se ind i at holde en god jul, hvor man ikke bliver smittet med corona. I sidste ende, så er du med til at redde liv i vores land. Så simpelt er det«, sagde statsministeren, da hun på et pressemøde i går erklærede, at myndighederne atter strammede coronareglerne.

Næsten halvdelen af befolkningen bliver sat under nye restriktioner for at sikre, at smittetrykket bliver mindre før julen, så vi kan se familien, kigge på juletræ og synge salmer. Barer og restauranter lukkes, store skolebørn sendes hjem, og kontorarbejdspladserne genåbner på daglig basis i storbyernes små lejligheder.