Prins Christian er smittet med coronavirus – hele familien er i isolation

FAKTA

Mindst fem kongehuse har været ramt af corona

Få overblik over coronatilfælde i andre kongelige familier her:

Den svenske kongefamilie:

- Prins Carl Philip og hans hustru, prinsesse Sofia, blev i november testet positive for coronavirus. Den 41-årige prins, som er nummer fire i den svenske tronfølge, og den 36-årige prinsesse havde milde influenzasymptomer.

Den britiske kongefamilie:

- Prins Charles på 71 år blev bekræftet smittet med virusset i marts. Han har oplyst, at han har haft et mildt sygdomsforløb.

Prins William på 38 år, der er den ældste af Charles’ sønner, blev bekræftet smittet i april. Han fik kun milde symptomer.

Den belgiske kongefamilie:

- Prins Joachim blev testet positiv for covid-19 i maj, efter at han havde deltaget i en fest under nedlukning i Spanien. Den 28-årige prins har undskyldt for at have deltaget i festen.

Monacos fyrstendømme:

- Prins Albert II, der er 62 år, fortalte i midten af marts, at han var testet positiv for coronavirus.

- Jazmin Grace Grimaldi, der er prins Alberts ældste datter, blev i juli bekræftet smittet med coronavirus. 28-årige Jazmin Grimaldi, der bor i USA, blev indlagt med covid-19, efter at hendes symptomer forværredes. Hun er siden blevet udskrevet.

Kilder: BBC, SVT, Brussels Times, monacolife.net, Billed-Bladet og The Independent.

