Struer har højt smittetal, men undgår restriktioner. Det virker mildest talt underligt, siger ekspert

Præcisering: Det fremgik tidligere af artiklen, at udvælgelsen af kommuner, der er omfattet af restriktionerne, udelukkende baserer sig på incidenstallet. Det er ikke korrekt. Udvælgelsen af kommunerne bygger på to faktorer - et incidenstal på over 200 og en positivprocent på to eller mere.

»Vi er et meget alvorligt sted. Smitten er for høj, og udviklingen er bekymrende«.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun mandag flankeret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm lukkede dele af Danmark ned.