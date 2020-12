Juridisk slagsmål i mink-skandalen fortsætter: Forstå, hvorfor det hele kan blive vendt på hovedet

Fødevarestyrelsens seneste argumentation for, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink, kaldes for »uhistorisk« af styrelsens forhenværende vicedirektør. Dermed fortsætter et juridisk slagsmål, der kan vende minkskandalen på hovedet. Politiken guider dig gennem juraen her.