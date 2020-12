Rektor: Vi har skærpet øjne og ører overfor sexchikane

En tidligere medarbejder på Professionshøjskolen Metropol fortæller i Politiken om at blive sygemeldt og forlade sit første job efter at have oplevet sexchikane og nedgørende bemærkninger. Den tidligere rektor Stefan Hermann er ked af oplevelsen og anerkender, at de stadig kan blive bedre til at finde frem til sagerne.