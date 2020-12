Overblik: Aftale om energiafgift skal ske over to faser

»Jeg er glad for, at vi de seneste dage har præsenteret en lang række aftaler, der har det tilfælles, at de blandt andet sikrer en grøn omstilling«, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) i sin åbningstale til pressemødet.

Tirsdag klokken 15.30præsenterede finansminister Nicolai Wammen (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) en grøn skattereform.

Regeringen har indgået aftalen med Venstre, De Radikale, SF og De Konservative, som også var til steder under pressemødet. Det er dog værd at bemærke, at støttepartiet Enhedslisten ikke er med i aftalen.