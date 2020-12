Afsløring: Dansk skibsreder samarbejdede med amerikanere om dødsskib

Allerede tre måneder efter den uopklarede mordbrand på ’Scandinavian Star’ natten til 7. april i 1990 fik dansk politi besked om, at den danske forretningsmand Henrik Johansen samarbejdede med det amerikanske selskab SeaEscape om kontrollen med skibet efter branden.

Det viser et hidtil ukendt advokatbrev og dagbogsnotater.

Ifølge overlevende og pårørende styrker det en mistanke om, at Henrik Johansen, der fik ansvaret som reder for den elendige sikkerhed på skibet, kunne have været stråmand for det amerikanske selskab, som også fik forsikringspengene.