Tidligere jurist i Skatteministeriet: »Det skulle gerne pakkes ind med bånd og sløjfer for at ramme regeringens politik«

Ingen havde tænkt på at afhøre Carl Helman i kommissionen om udbytteskat, før de hørte ham i radioen.

Helman er i dag jurist i Forsyningstilsynet, hvor han arbejder med regler for handel med elektricitet over landegrænser. Men i P1’s dokumentarserie ’De hemmelige aktionærer’ i november fortalte Carl Helman om sin tid i Skatteministeriet fra 2007, hvor han hørte nødråbene fra de medarbejdere, som forvaltede udbytteskat hos Skat i Høje Taastrup: Vi udbetaler milliarder af kroner til udlandet uden mulighed for kontrol.

Han fortalte, hvordan det var meget svært at få ørenlyd i Skatteministeriet for mere kontrol, hvis det betød større administrative byrder for erhvervslivet. For regeringerne ledet af først Anders Fogh Rasmussen, siden Lars Løkke Rasmussen, ville det modsatte – virksomhederne skulle have færre byrder, ikke flere.