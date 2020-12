Hvad er Rigsretten egentlig for noget? Bliv klogere på en historisk institution, der uhyre sjældent bliver vakt til live

Det er ikke kun de almindelige danske arbejdspladser, der de seneste måneder har været påvirket af coronavirus.

Således måtte Rigsretten også i midten af november aflyse et ellers planlagt møde og afvikle dagsordenen skriftligt.

Nu sker det ikke hver dag – eller for den sags skyld hvert år – at Rigsrettens 30 dommere mødes. Men at dommerforsamlingens planlagte møde faldt nogenlunde, samtidig me at Instrukskommissionen gennemførte de sidste afhøringer, er en tilfældighed.