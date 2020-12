»Vi er ude i et scenario, der minder om marts«

Det er mandag eftermiddag. Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund (S), har siddet ved skrivebordet i sit rækkehus siden klokken 7 i morges. Han er i selvisolation og venter på testsvar.

»Jeg føler mig lidt magtesløs, når jeg sidder her. Jeg mangler min kommunaldirektør og alle de andre, som jeg hele tiden plejer at snakke med, når jeg har brug for oplysninger eller for at vende et eller andet«, siger han over telefonen.

Men han går ingen steder, før han har sit testresultat.