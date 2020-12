16 dages ventetid: Det offentlige har undladt at udnytte aftale om tusindvis af ekstra tests

Der er store flaskehalse i det offentlige testsystem, og nogle steder skal borgere uden symptomer vente op mod 16 dage. Regeringen sagde torsdag på et pressemøde, at man nu vil inddrage private leverandører af PCR-tests for at få skruet op for kapaciteten. Men det har det offentlige haft rig mulighed for at gøre i to måneder.

I midten af oktober indgik den private leverandør Eurofins kontrakt med regionerne om at levere ekstra testkapacitet. Siden har selskabet bidraget med analyser af tusindvis af daglige PCR-tests for regionerne i det såkaldte sundhedsspor.

Og da firmaet har masser af overskudskapacitet til rådighed, har direktøren, Svend Aage Linde, undret sig over debatten om flaskehalse: