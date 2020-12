Færre bliver tjekket for kræft under corona: Det var bare lungebetændelse, sagde lægen

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at 2.800 har uopdaget kræft, som ville være blevet fundet, hvis det havde været for et år siden som følge af coronaepidemien. »Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om jeg kunne have sluppet for strålerne, hvis min diagnose var blevet stillet tidligere«, siger patient.