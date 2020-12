R og Enhedslisten: Folketinget bør hyre advokater til at læse Instrukskommissionens beretning

Folketinget bør få hjælp fra uvildige advokater, når det efter Instrukskommissionens delberetning i undersøgelsen af ulovlig adskillelse af asylpar fra 2016, bagefter skal overveje eventuelle konsekvenser. Det mener Radikale og Enhedslisten, der ligesom andre partier afventer mandagens beretning med interesse.

Er kritikken af tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) hård – og er der flertal for det – kan beretningen i yderste konsekvens føre til en rigsretssag. Radikale og Enhedslisten siger allerede nu, at det vil være naturligt for Folketinget at alliere sig med advokater udefra til at granske redegørelsen fra kommissionen.

»Jeg synes, det virker oplagt med et opfølgningsforløb, hvor man beder nogle (advokater, red.) om at vurdere det, for det er jo ikke kommissionens formål at fælde egentlig dom over ministre. Jeg tror, det er udmærket at have et led mellem politikere og kommissionen, der lige tygger en sådan beretning igennem og finder ud af, hvad det er, Folketinget har brug for for at kunne træffe en beslutning«, siger den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen.