Oprensning af store giftgrunde begynder i 2021

Om et år vil den første fase af oprensningen af giftdepotet i Kærgaard Klitplantage i Vestjylland være gennemført, fordi der er blevet afsat penge til rensning af de største jordforureninger i finanslovsaftalen. Længere mod nord ved Thyborøn vil der gå over et år, før oprensningen efter Cheminova kan gå i gang, fordi den enorme opgave skal sendes i udbud. Til gengæld vil Aarhus Universitets Forskningsfond, som indtil 2015 var storaktionær i Cheminova, bidrage med 125 millioner kroner til rensning af giftdepotet Høfde 42.

Andre aktionærer blokerede for, at der i forbindelse med salget af Cheminova til amerikanske FMC Corporation i 2015 blev sat penge af til oprensning. Fondens bidrag kommer, fordi der nu også er afsat statslige midler til formålet. De 125 millioner kroner kan dække halvdelen af regningen for Høfde 42, hvor over 100 tons giftige kemikalier er gravet ned i den smalle tange mellem Limfjorden og Vesterhavet.

I Kærgaard Klitplantage deponerede Grindstedværket i flere årtier kemikalieaffald i gruber i sandet 400 meter fra Vesterhavet. Oprensning af jordforurening hører under regionerne, og i Region Syddanmark forklarer Jørgen Fjeldsø Christensen, geolog og projektleder for oprensning i Kærgaard Klitplantage, hvorfor han er sikker på, at første fase af oprensning er færdig om et år: