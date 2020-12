»Bliv hjemme« Sådan er reglerne i andre lande

Den officielle regel er stadig, at vi må mødes op til 10 personer i det offentlige rum uden at bryde forsamlingsforbuddet – og at vi derhjemme anbefales at begrænse os til at samles højst 10 mennesker ad gangen.

Men med 3.000 daglige smittede skærper både stats- og sundhedsministeren nu tonen, samtidig med at Mette Frederiksen betoner, at forsamlingsforbuddet ikke er ved at blive skærpet her to uger før jul.

»Bliv hjemme, hvis jeg skal sige det kort. Lad være med at invitere gæster og se for mange mennesker«, sagde hun torsdag på vej til EU-møde.