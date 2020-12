Overrasket DTU-professor: Minkgrave giver en voldsom belastning af grundvandet

De jyske kraftudtryk falder som perler på en snor, når Flemming Hedegaard taler om massegravene, hvor mink, der blev slået ihjel for at forhindre covid-19-smitte, blev dumpet.

»Det, der generer mig allermest, er, at vi føler os så totalt ligegyldige og kørt over«, siger manden, der indledte naboernes protester mod minkgravene syd for Holstebro. Siden den første demonstration har han vist gravene og Bovtrup Sø, som de lokale bader i, til tv-hold efter tv-hold.

Søen ligger under 200 meter fra den nærmeste minkgrav og inde på et terræn, som er militærets, men som ifølge Flemming Hedegaard ligner enhver anden jysk hede og højst er lukket under øvelser 20 dage om året. Søen er i første række til at blive forurenet. Det viser en rapport, som forskningsinstitutionen Geus med hjælp fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har udarbejdet for Miljøstyrelsen.