Tidligere kommissionsformand giver et indblik i maskinrummet: Hvordan vurderer en kommission, hvem de skal tro på? Hvad er godt at finde på skrift?

Når en undersøgelseskommission endelig skal til at konkludere, hvad der er op og ned i en kompliceret sag, hvordan pokker bliver det arbejde så grebet an?

Hvordan finder man hoved og hale i vidneforklaringerne, og hvem der kan vurderes at tale sandt? Hvordan placerer man folk på en troværdighedsskala? Hvilke slags dokumenter er vigtige? Og hvad kan en kommission egentlig tillade sig at konkludere? Og skrive?

Den nu pensionerede landsdommer Lars Edslev Andersen har prøvet at beskæftige sig med netop de spørgsmål, som Instrukskommissionens medlemmer må have arbejdet intenst med den seneste tid, og som på mandag resulterer i, at kommissionens delberetning offentliggøres. En beretning, der kommer til at redegøre for, hvad der beviseligt skete i Udlændinge- og Integrationsministeriet, da en melding fra den tidligere minister Inger Støjberg (V) udgik i februar 2016 og satte gang i ulovlige adskillelser af unge asylpar.