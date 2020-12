Nødråb fra hospitalerne: Presset fra corona får sygeplejersker til at bryde sammen på arbejdet

Stress, vrede, gråd og frustration. Sådan beskriver sundhedssektorens tre store fagforbund situationen blandt læger, sygeplejersker og sundhedsassistenter på de danske hospitaler. De ansatte er udkørte efter et hårdt år, og med en ny smittebølge under opsejling frygter fagforbundene for konsekvenserne.

»Vi har aldrig set noget lignende. Vi oplever, at vores medlemmer er ekstremt pressede, og vi får meldinger om sygeplejersker, der bryder sammen på arbejdet. En af konsekvenserne er, at det lige nu ikke er muligt at besætte nødberedskabet på coronaafdelingerne flere steder i landet ad frivillighedens vej, fordi sygeplejerskerne ikke har lyst til at melde sig. De er udkørte og har ikke mere at give af«, siger Anni Pilgaard, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Det betyder, at man eksempelvis på Rigshospitalet er blevet nødt til at ’prikke’ sygeplejersker – det vil sige tvangsforflytte dem til coronaberedskabet på hospitalet – og det gør en allerede dårlig situation endnu værre.