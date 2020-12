Fenrisminken er løs - og ragnarok truer på kontoret

Jeg skulle gøre én ting. Og så gik det også galt.

Det startede med en nyhedsvagt i begyndelsen af december. Min eneste denne måned og eneste gyldige grund til at dukke op på Rådhuspladsen, som p.t. er helt lukket. Uden at verden gik i stå af den grund, pyha.

Jeg skrev om bivirkninger ved den nye vaccine i Storbritannien og det potentielt fatale i, at vi i coronatider glemmer at blive tjekket for cancer. Således opmuntret gik jeg ud for at printe, så jeg kunne læse korrektur. På papir. Ellers gælder det ikke.