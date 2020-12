Liberal Alliance skyder Støjbergs forsvar ned: »Det er svært for os at tage hende helt alvorligt«

Liberal Alliance stemmer vil have Inger Støjberg (V) stillet for en rigsret.

Det bekræfter Liberal Alliances gruppeformand Ole Birk Olesen til Politiken, dagen efter Instrukskommissionen har offentliggjort sin beretning om, hvilken rolle den tidligere udlændinge- og integrationsminister har spillet i, at en instruks fra hendes side i 2016 resulterede i ulovlige tvangsadskillelser af unge asylpar.

»Vi synes, at undersøgelseskommissionens tekst er meget klar i forhold til, at der er blevet administreret ulovligt, at det er Inger Støjberg, der har sagt, at man skal administrere på den måde, og at hun har vidst, at det ville være ulovligt – at hun blev oplyst om det«, siger Ole Birk Olesen, der med den erklæring melder Liberal Alliance ind som det første blå parti i Folketinget, der har besluttet, at man vil have Inger Støjberg stillet for en rigsret.