Politisk redaktør: »Det blå sammenhold er ved at slå sprækker«

Det er nu ikke kun de røde partier, der vil have uvildige advokater til at læse Instrukskommissionens beretning igennem med henblik på at vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Også Støjbergs eget parti, Venstre, som hun er næstformand for, bakker op om modellen. Det samme gør Konservative. Og derudover er alle partierne blevet overhalet indenom af Liberal Alliance, som allerede har konkluderet, at det bør ende med en rigsretssag.

»Det blå sammenhold er ved at slå sprækker«.