Nyhedsanalyse: Nu får justitsminister Nick Hækkerup indfriet sin drøm om et dansk FBI

En af de store nyskabelser i det brede forlig om en politiaftale er en ny national efterforskningsenhed samlet under Rigspolitiet. Her kan man faktisk tale om et nybrud i dansk politisammenhæng, og det ser endelig ud til, at justitsminister Nick Hækkerup har fået indfriet sin drøm om et dansk FBI.

Hidtil har ordningen været sådan, at efterforskning og retsforfølgelse skete i politikredsene.

Det har længe ligget i kortene, at der skulle ske noget på efterforskningsområdet. En tiltagende og stadig mere raffineret økonomisk kriminalitet og it-kriminalitet kræver specialistkompetencer, og her betyder det så mindre, hvor man er placeret rent geografisk.