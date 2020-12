Regeringens halvering af Rigspolitiet er en papirøvelse

Mette Frederiksen (S) forårsagede rystelser i Rigspolitiet, da hun fra talerstolen ved Folketingets åbning i 2019 sagde, at der i korpsets centrale enhed var for meget »pseudoarbejde«, som tager tid fra »det rigtige arbejde« i politiet. De fornærmede miner i Rigspolitiet over udsagnet blev afløst af frygtsomme sind, da statsministeren i et interview med Berlingske i februar i år varslede en halvering af Rigspolitiet i regeringens oplæg til politireformen.

I den endelige aftaletekst om de næste tre års økonomi for politiet og anklagemyndigheden, som landede tirsdag, er den varslede halvering fastholdt på papiret: »Aftaleparterne ønsker at skabe en bedre balance mellem et centralt rigspoliti og det nære politiarbejde tættere på borgerne. Derfor er det aftaleparternes fælles mål, at der sker en halvering af Rigspolitiets størrelse, når der ses bort fra Politiskolen«.

Men i praksis er der ikke tale om en halvering af Rigspolitiets opgaver og mandskab, men snarere en omorganisering og blot en reduktion på omkring 250 årsværk over de 3 år. Sådan lyder det fra støttepartierne Radikale Venstre og SF. Det svarer til en nedskæring på 12-14 procent af de knap 2.000 ansatte i Rigspolitiet i dag.