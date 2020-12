Venstre forlod politiforhandlinger i 11. time: »Når vi har sagt, at vi står ved et skattestop, så gør vi det også, når det gør ondt«

Politiske nørder spærrede i den grad øjnene op, da de tirsdag aften kunne se, at et nyt politiforlig var kommet på plads efter lang tids forhandling. For hvor var Venstre?

Oppositionens største parti forlod i 11. time forhandlingerne, da det ifølge Venstre var i strid med partiets princip om et skattestop, at en del af politiaftalen finansieres ved at hæve en række afgifter. Det bliver eksempelvis dyrere at bestille et nyt pas, hvis man har mistet det gamle.

Flere kommentatorer undrer sig højlydt, og i Jyllands-Posten konstaterer politisk redaktør, Marchen Neel Gjertsen, at der er decideret »chokstemning« på Christiansborg efter Venstres beslutning om at stå udenfor aftalen.