Nye Borgerlige kritiserer Venstre for at svigte Støjberg

Det nye politiforlig, der sikrer nærpolitistationer, flere betjente og et nationalt rejsehold, blev samtidig et yderligere eksempel på, at det borgerlige Danmark ikke trækker på samme hammel.

I sidste øjeblik endte Venstre med at stå uden for aftalen, som både Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Konservative tilsluttede sig med applaus og flueben ved mærkesager som politiheste og grænsebevogtning. Udenfor stod Venstre med den begrundelse, at aftalen bryder med skattestoppet.

Partiets forhandlere, næstformand og retsordfører Inger Støjberg og Preben Bang Henriksen, sad med ved bordet til det sidste, men endte med at stå udenfor, hvilket vækker forundring i den blå blok. Pernille Vermund fortæller, at Venstre forhandlede konstruktivt hele vejen til målstregen, men at Venstres skattestop helt mod slutningen satte en anden dagsorden for partiet.